Güzel oyuncu Yasemin Ergene hacamat ve sülük tedavisi yaptırdı

Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendi. Ancak peri masalı gibi başlayan evliliği hüsranla bitti. 14 yıl sonra eşi İzzet Özilhan'dan boşandı. Instagram sayfasını reklam panosuna çevirdi. Tekstilden ev ürünlerine kadar onlarca ürünün tanıtımını yaptı. Ergene 1.6 milyon kişinin takip ettiği Instagram sayfasından bu kez farklı kareler yayınladı. Geleneksel tedaviler yaptırdığı anların fotoğrafını paylaştı. Sırtından kupa çektirip ardından hacamat yaptırdı. Ünlü oyuncunun her ayın belirli dönemlerinde hacamat yaptırdığı ortaya çıktı. Takipçileri "Şifa olsun" yorumlarını yaptı.

BABASI DA UYGULUYOR

Bu arada Ergene geleneksel tedavilere yabancı değil. Çünkü babası Kemal Ergene, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte beldesinde, yurdun değişik bölgelerinden topladığı sülükleri Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediyor. Ergene, yakın çevresine talep olduğu takdirde sülük tedavisi yaptığını ifade ediyor. Ergene, "Boyun fıtığı olan, vücudunda bezesi olan, diş iltihabı olan yakınlarıma sülük tedavisi yaptım" diyor.