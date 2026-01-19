Kırmızıda halıda devleşti: Tuba Büyüküstün: 'Sana Türkçe öğretsem nasıl olur?'

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Joy Awards 2026 dünya gündemine damgasını vurdu. Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri Meryem Uzerli oldu. Uzerli, davette son derece özel bir tasarım giydi. Khaled & Marwan imzası taşıyan ve The Muse 2025 Haute Couture Collection'a ait olan elbisesi ile tüm bakışları üzerinde topladı. Fiyatı tasarımcısı tarafından açıklanmayan "The Muse" adlı haute couture parça, bugüne kadar hiçbir isim tarafından giyilmesine izin verilmemiş olmasıyla öne çıktı. Ancak tasarımcı Meryem Uzerli'ye geri çevirmedi.

TAŞLAR TEK TEK İŞLENDİ

Sıcak bej tonlarındaki uzun kollu tasarım; yere kadar uzanan etkileyici formuyla zamansız bir zarafet sundu. Gövde ve etek boyunca iki zanaatkâr tarafından 35 günde elde işlenen floral kristal nakışlar, kırmızı, safir mavisi ve antik altın tonlarında mücevher etkisi yaratan sofistike bir ışıltı kazandırdı. Meryem Uzerli'nin bu eşsiz tasarımı Joy Awards sahnesinde ilk kez taşıması, gecenin moda açısından en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

'TÜRKÇE ÖĞRETSEM'

Uluslararası isimlerin yoğun katılımgösterdiği gecede Tuba Büyüküstünde vardı. Elbisesi, saçı, makyajı derken tümdetaylarıyla geceye damga vurmayı başaranBüyüküstün, kırmızı halıda ise sunucu ile ilginç birdiyalog yaşadı. Sunucu kendisine, "Bana Arapça öğretmengerekiyor" deyince oyuncu yanıtını verdi. "Sana Türkçeöğretsem nasıl olur?" diyen ünlü güzel tebessüm ettirdi.

