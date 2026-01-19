İzleyiciyi ekran başına kilitleyen ATV'nin yeni dizisi A.B.i. reytinglere doymuyor

Türkiye'nin kanalı atv yine ekrana damga vuracak bir yapıma imza attı. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı A.B.İ. dizisi geçtiğimiz Salı günü ilk bölümüyle ekrana damgasını vurdu. İmirzalıoğlu'nun Doğan, Afra Saraçoğlu'nun Çağla karakterini canlandırdığı dizi izleyen herkeste iz bıraktı. Reytingleri alt üst ederek zirveye yerleşen "A.B.İ.", ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini ekrana taşıdı.

DOĞAN'IN YOLCULUĞU

İlk bölümde İzmir'de başarılı bir cerrah olan Doğan, acil serviste verdiği mücadelelerin ardından, yıllardır uzak durduğu ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı. Kız kardeşinin düğünü için İstanbul'a gelen Doğan, geçmişte ardında bıraktığını sandığı hesaplarla yüzleşirken, kendisini Hancıoğlu ailesinin içindeki güç savaşlarının tam ortasında buldu. Doğan'ın gelişi, aile içindeki dengeleri altüst ederken; adalet duygusuyla hareket eden genç ve güzel avukat Çağla, çok sevdiği Behram abisi nedeniyle istemeden de olsa bu kaosun içine sürüklendi. İkilinin yolları geri dönüşü olmayan bir biçimde kesişirken, kaderleri yeniden yazılmaya başardı...