Güze oyuncunun tek arzusu yeniden setlere dönmek

ArzumOnan, Mehmet Aslantuğ'dan boşandı. ABD'de yaşayan iş insanı Orkan Özkan ile yeni bir aşka yelken aştı. İstanbul Los Angeles hattında gidip gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul'da bir kahve makinasının tanıtımına katıldı. Tanıtımın ardından gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Uzun zaman sonra bir reklam filmi ile setlere dönen Onan, şunları söyledi: Yeniden setlerde olmak çok güzeldi. Çünkü setleri özlemiştim. İnşallah devamı da gelir. İnandığım bir proje, bana göre her şeyine inandığım bir iş olursa yeniden setlere dönerim.

KAHVE TUTKUNU...

ArzumOnan, katıldığı lansmanda kahve tutkusunu da anlattı: Kahvenin hayatımda önemi büyük. Ben sabahları gözümü kahve ile açanlardanım. Gün içinde de akşamüstü de çoğu zaman bir tık daha yumuşak içimli kahve tüketiyorum. Yazın da soğuk olan kahveleri tüketiyorum...

Haber: Aydın Hamza