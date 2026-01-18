Uzun bir aradan sonra kameralara yakalanan güzel oyuncu Burçin Terzioğlu: 'Kariyer odaklıyım'
Burçin erzioğlu, uzun süre sonra bir konserde kameralara yansıdı. Aşk hayatında bir türlü istediğini bulamayan Terzioğlu, işine odaklandığını belirtti. Güzel oyuncu, "Bu sene kariyer odaklayım. Yani aşk yok, iş var" ifadelerini kullandı.
Terzioğlu, çevredekilerin de ilgi odağı oldu.