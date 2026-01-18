PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü oyuncu Sedef Avcı uzun süredir bir projede yer almıyordu

Güzel oyuncu Sedef Avcı, önceki gün bir konsere katıldı. Avcı, her şeyin yolunda gittiğini söyleyerek, önümüzdeki döneme dair merak uyandıran bir açıklama yaptı. Ünlü isim, "Yeni bir proje var ama sürpriz olsun istiyorum" şeklinde konuştu.

