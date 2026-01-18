Ünlü oyuncu Sedef Avcı uzun süredir bir projede yer almıyordu

Güzeloyuncu Sedef Avcı, önceki gün bir konsere katıldı. Avcı, her şeyin yolunda gittiğini söyleyerek, önümüzdeki döneme dair merak uyandıran bir açıklama yaptı. Ünlü isim, "Yeni bir proje var ama sürpriz olsun istiyorum" şeklinde konuştu.

