Oyunculuktan zeytinciliğe! Burcu Kara İznik'teki yaşamını anlattı: 'Köy hayatını seviyorum'

Burcu Kara, önceki gün Levent'te eşinin yapım şirketine girerken görüntülendi. İznik'teki evleri hakkında konuşan Kara, "Yaz ve bahar aylarında daha çok İznik'e gitmeye çalışıyoruz. Çocukların okulu sebebiyle biz bütün kış buradayız. Orada tarım ile ilgileniyoruz ufak ufak. Bayağı zeytinci olduk. Toprağa basmak aşırı rahat hissettiriyor. Atalarımdan gelen böyle bir gelenek iyi ki var. Bazen günübirlik gidiyoruz, eş-dost görüyoruz. Köy kahvesinde oturuyoruz, insanlarla sohbet ediyoruz. Zeytinciliğin de her şeyini bilirim ve yaparım. Toplama dönemi kış ayazına denk geliyor. Üşüyoruz ama keyif alıyoruz" diye konuştu.

Burcu Kara (takvim.com.tr)

'İNSANLARI KARIŞTIRIYORUM'

Estetik hakkında da konuşan Kara,"Küçük yaşlara kadar düşmesi beni çok üzüyor. Doğuştan olan haline bir daha geri de dönemezsin. Ben bazen insanları karıştırıyorum. Aynı dudak, aynı burun, aynı cilt teknikleri. Bazen kendimi de çok geride gibi düşündüğüm zamanlar oluyor. Bende estetik olarak yok, bakım ve botoks var. 4 yıldır da hiçbir şey yaptırmadım. Yaşım ilerledikçe de korkmaya başladım" diyerek estetik yaptırmaya sıcak bakmadığını söyledi.