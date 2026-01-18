PODCAST CANLI YAYIN

Meriç Aral ve Serkan Keskin bebeğin hazırlıklarını şimdiden başladı

Güzel oyuncu Meriç Aral ve eşi Serkan Keskin, anne-babalık sorusuna içtenlikle cevap veren çift, "Anne-babalık çok güzel bir duygu... Bebeğimiz evde, her şey çok güzel gidiyor. İki saat vakit geçirip çocuğumuzun yanına gideceğiz" dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Meriç Aral ve Serkan Keskin bebeğin hazırlıklarını şimdiden başladı

Güzeloyuncu Meriç Aral ve eşi Serkan Keskin, önceki gün bir konserde görüntülendi. Anne-babalık sorusuna içtenlikle cevap veren çift, "Anne-babalık çok güzel bir duygu... Bebeğimiz evde, her şey çok güzel gidiyor. İki saat vakit geçirip çocuğumuzun yanına gideceğiz" dedi.

Keskin ve Aral, bebeklerinin geleceğini daha şimdiden hazırlamaya başladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler