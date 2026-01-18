Meriç Aral ve Serkan Keskin bebeğin hazırlıklarını şimdiden başladı

Güzeloyuncu Meriç Aral ve eşi Serkan Keskin, önceki gün bir konserde görüntülendi. Anne-babalık sorusuna içtenlikle cevap veren çift, "Anne-babalık çok güzel bir duygu... Bebeğimiz evde, her şey çok güzel gidiyor. İki saat vakit geçirip çocuğumuzun yanına gideceğiz" dedi.

Keskin ve Aral, bebeklerinin geleceğini daha şimdiden hazırlamaya başladı.