Demet Akalın'a teyze diyerek tansiyonu yükselten Blok3 kendinin affettirdi

Şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam Etiler'de sahne aldığı mekânda konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Blok3 ile yaşadığı polemik hatırlatılınca Akalın, konunun artık geride kaldığını söyledi. "Blok3'e darıldım, ayıp etti... Teyze, abla gibi açıklamalar yaptı" diyen Akalın, sonrasında aralarındaki buzların eridiğini ifade etti. "Kızım da onu çok seviyor. Daha sonra ben ona Instagram'dan mesaj attım, o da bana üç tane gül attı" sözleriyle barıştıklarını dile getirdi.

Blok3, Akalın'a demediğini bırakmamıştı. Akalın, Blok3'le arasındaki problemi çözdü.