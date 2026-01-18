ATV'nin reyting rekorları kıran yeni dizisi A.B.İ.'nin başrollerine övgüler

A Para'daSinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'ye bu hafta 'A.B.İ.' dizisinde otoriter baba Tahir Hancıoğlu'nu canlandıran Tarık Pabuççuoğlu konuk oldu.

'ÇOK PROFESYONEL'

Dizinin ilk bölümüyle reytingleri alt üst etmesi hakkında konuşan Pabuççuoğlu, "A.B.İ. zirvede başladı. Bizi çok sevindirdi. Teknoloji ve imkânlar nasıl geliştiyse seyircinin izlemesi de gelişti, algısı da değişti. Rol yapanı beğenmiyorlar, gerçekten o karakter gibi olanı beğeniyorlar" dedi. Rolü hakkında konuşan usta oyuncu, "Kenan ile baba oğul karakterlerini oynuyoruz. İlk defa çalışıyorum. Ama çok iyi aile kültürü almış kendini yetiştirmiş, son derece beyefendi, saygılı bir insan olduğunu duydum. Yakışıklı yetenekli ve başarılı bir oyuncu... Dolayısıyla anlaşılması kolay bir insan. Çok çabuk kolay anlaştık. Afra'yı daha önce izlememiştim. İlk açıklandığında biliyorsunuz yaş farkıyla ilgili çok spekülasyon yapıldı. Ben o yorumlara hiç inanmadım. Hakikaten hiç söylenen gibi olmadığını gördüm. 40 yıldır Kenan'la karşılıklı oynuyormuş gibi, son derece profesyonel ve başarılı bir iş çıkardı" ifadelerini kullandı.

'VANLI BİR AŞİRET'

Hikayeye de değinen Tarık Pabuççuoğlu, "Hikâyenin kahramanları Vanlı… Vanlı bir aşiretin İstanbul'da yaşayan temsilcileriyiz. Uzun yıllar önce İstanbul'a yerleşmişler ama geleneklerinden kopmamışlar. Mesela baba gelmeden sofraya oturmuyorlar. Törelerine bağlı bir aile. Ama baba sütten çıkma ak kaşık değil. Serveti nasıl elde ettiğini göreceğiz. Tahir Hancıoğlu gibi adamlar çok var. İnsanlar etrafında gördüklerinin aynısını görüyor ekranda bu da inandırıcılığı artırıyor" şeklinde konuştu.