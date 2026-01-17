Yıldızlı Sohbetler programının bu haftaki konuğu Sinan Ergin: ‘Zenginlik hedef değil araçtır’

A Para ekranlarında yayınlanan başarılı yazar Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programının bu haftaki konuğu yazar ve eğitmen Sinan Ergin oldu. Hayatın sınırlı olduğuna dikkat çeken Ergin, "Belki ileride çok daha uzun yaşayacağız ama şu anda oldukça kısıtlı bir hayatımız var. Bu sınırlı zamanı yalnızca bir hedefe ulaşmak için harcamak büyük bir kayıp. İnsan yıllarını veriyor ama bir gün bakıyor ki kendini hâlâ keşfedememiş" şeklinde konuştu. Başarı kavramının sıklıkla yanlış anlaşıldığını belirten Ergin, "Yaşamda başarıyla anlam arayışı aynı şey değildir. Anlam yoksa, yaşamda bir boşluk oluşur. Amaçlarımız vardır ancak bu amaçlar esasen bir şeye hizmet etmek içindir. Zenginlik bile başlı başına bir hedef değil, bir araçtır" dedi.

'YAŞAM BİR ZİNCİRDİR'

İyi bir hayatın yalnızca tek bir alandaki başarıyla tanımlanamayacağını ifade eden Ergin, "Yaşam bir zincirdir; halkalardan biri koptuğunda bütün yapı zarar görür. İç düzen, dış hayata da yansır" ifadelerini kullandı.