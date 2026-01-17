Ünlü şarkıcı çocukları dişçiye milyonluk aracıyla götürdü

Berkay, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Çıkışta aracını valeden alan şarkıcı, "Çocukları dişçiye getirdim" dedi. Milyonluk aracıyla havasını atan Berkay, neşeli halleriyle dikkat çekti. Gazetecilerin hatırını da soran şarkıcı, "Her şey yolunda. Siz iyi misiniz?" dedikten sonra aracıyla Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Haber: Aydın Hamza