Ünlü şarkıcı Ceylan'dan açıklama: ‘Eskiden şöhret olmak zordu’

Ceylan, yeni şarkısı 'Kapını Çalarsa Mazinin Eli' için basın mensuplarıyla Unkapanı'da buluştu. Şarkıcı, "Özellikle burada buluşmak istedim. 41'inci sanat yılım, müzik hayatım burada başladı. Çocukluk ve bütün anılarım burada. Hep, 'O zaman şöhret olmak kolay' derlerdi. Aslında eskiden şöhret olmak zordu. Bu kadar, televizyon, basın mensupları ve sosyal medya yoktu. İyi ki o dönemin sanatçısı olmuşum, gurur duyuyorum" dedi.

Haber: Aydın Hamza