Ünlü oyuncu serum ve mama ile besleniyor! ‘Abimin durumu çok ciddi'

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve sağlık durumu giderek ağırlaşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Kritik süreci devam eden oyuncu için, sosyal medyada donör kampanyası başlatılmıştı. Kampanyada, kan grubu 0 veya B olan, 18–65 yaş aralığında, herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan gönüllülerin iletişime geçmesi çağrısında bulunulmuştu.

'SONUÇLARI BEKLİYORUZ'

Hastaneden bir an olsun ayrılmayan kardeşi Umut Özkan, önceki gün abisinin son durumu ile ilgili kritik bir açıklama yaptı. Umut Özkan, "Gerekli bütün testleri verdik, sonuçları bekliyoruz. Abimin durumu çok ciddi. Doktorlar, donör bulunana kadar çıkmasına izin vermiyor. Bu süreçte moral ve motivasyon çok önemli. Geçtiğimiz gün oyuncu arkadaşları geldi ancak enfeksiyon kapmaması için çok dikkat ediyoruz. Serum ve mama yoluyla besleniyor. Doktorlarımıza da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Haber: Aydın Hamza