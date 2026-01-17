Ünlü oyuncu Leya Kırşan: 'Hem sınava hazırlanıyorum hem işlerime devam ediyorum'

LeyaKırşan, önceki gün Levent'teki menajerlik ofisinden çıkarken görüntülendi. Kırşan, "Yeni filmimiz vizyona giriyor, çok heyecanlıyız. Okula devam ediyorum, gayet güzel gidiyor. Ben üniversite sınavına hazırlanıyorum. Bir yandan da işlerim devam ediyor" diye konuştu.

Haber: Aydın Hamza