Ünlü oyuncu Alp Navruz doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı

Ünlü oyuncu Alp Navruz, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda arkadaşları ile doğum gününü kutladı. Gazetecilerin, "Alp bey Doğum gününüz kutlu olsun" sözleri karşısında Navruz, "Arkadaşlar 36 oldum, keşke hatırlatmasaydınız. Aslında yaşla sorunum yok, İnsan hissettiği yaştadır. Şimdi yeni bir işe başlıyorum ama bilgi veremem" şeklinde konuştu.

