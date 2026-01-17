Ünlü çifte bu yıl doğan bebekleri sorulunca: 'Hem anneci hem babacı'

Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve oğulları Atlas ile önceki gün İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Tatil dönüşü görüntülenen ünlü çift, ayaküstü muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. 2025 yılının kendileri için unutulmaz geçtiğini belirten çift, "Bizim için çok güzel bir seneydi, oğlumuz oldu. Yeni yıldan da herkes için sağlık, huzur ve savaşın olmadığı bir yıl diliyoruz" diyerek iyi dileklerini paylaştı.

'EŞYALARLA UĞRAŞIYORUZ'

Babalığın keyifli olduğu kadar yorucu yanları da olduğunu söyleyen Elçin, esprili bir dille "Güzel olduğu kadar zahmetli de... Gördüğünüz gibi valizlerle, eşyalarla uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı. Muhabirlerin, "Atlas anneci mi, babacı mı?" sorusuna ise Zeynep Tuğçe Bayat, "Hem anneci hem babacı" yanıtını verdi.