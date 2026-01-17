Mutluluk pozlarının ve romantizmin ardından aşkında vites artırdı

Geçtiğimiz aylarda Duygu Arabacıoğlu'nun paylaştığı "Adam güzel sevince, kadın deli gibi seviyormuş" sözlerini kendi hesabından alıntılayarak aşkın fitilini ateşleyen Bülent Şakrak, romantizmde vites artırdı. İlişkilerini kimseden gizlemeyen ve mutluluk pozlarını sık sık paylaşan ikili, her karede aşklarını haykırmayı sürdürdü. Son olarak sevgilisi ile bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, altına "Roman olur" notunu düştü. Beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafa hayranları, "Aşk size çok yakıştı" yorumunda bulundu.

