Müstakbel kayınvalideden başrol teklifi geldi

Oğulcan Engin ile yaklaşık 2,5 yıldır dolu dizgin bir aşk yaşayan İlayda Alişan, Seda Sayan'ın kendisine biçtiği "başrol" için yeşil ışık yaktı. Sayan'ın açıklamasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Alişan, şu ifadeleri kullandı, "Keşke oynasam, o kadar çok isterim ki... Seda Hanım gibi bir ismi canlandırmak benim için büyük bir şans olur. Gurur duyarım, onur duyarım."

EVLİLİK SİNYALİ

Açıklamalarıyla sevgilisinin ailesine tamamen ısındığını kanıtlayan ünlü oyuncu, hayranlarının merakla beklediği "Nikah masası ne zaman?" sorusuna da içtenlikle yanıt verdi. İlişkilerinin gidişatından oldukça memnun olduğunu dile getiren Alişan, evlilik sinyali vermeyi de ihmal etmedi. Alişan, "Daha 2 buçuk yıl oldu, ben halimden çok memnunum. Şu an ikimiz de çok keyifliyiz. İnşallah hayırlısıysa o da olur" dedi.

KAYINVALİDESENARYOYUYAZDI İLAYDAALİŞANONAYLADI

İlayda Alişan, Oğulcan Engin'le nasıl tanıştıklarını şu sözlerle anlatmıştı: Zaten birbirimizi tanıyorduk. Bir arkadaşımızın mekânında muhabbet ettik. Sonrasında da olaylar gelişti. Ben Oğulcan'a karşı daha önyargılı bakıyordum. Onları güzel yıktı. Sonrasında kafa yapımız inanılmaz uydu.

Müstakbel kayınvalidesinin gözüne giren Alişan, ailenin gözbebeği oldu.