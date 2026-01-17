‘Biz bize’ yeni bölümü ile bugün saat 11.00’de A Para’da...

APara'da ekrana gelen "Biz Bize" programı bu hafta yine ünlü isimleri ağırlıyor. Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan programa; 'A.B.İ.' dizisinde 'Tahir Hancıoğlu' karakterini oynayan Tarık Pabuççuoğlu, 'Efes'in Sırrı' filminin oyuncuları Emir Berke Zincidi ile Gamze Karta, oyuncular Elif Çakman, Bedir Bedir ve şarkıcı Esra Üçcan konuk oluyor. İzleyiciyi keyifli bir sohbet ve müzik dolu bir program bekliyor.

