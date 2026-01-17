Annelik heyecanı! Bestemsu Özdemir oğluna kavuştu

Bestemsu Özdemir, kariyerindeki adımların ardından hayatının en özel rolü olan annelik heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz yaz aylarında Fethiye'de hayatını birleştirdiği eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu, sonunda oğlunu kucağına aldı. Ünlü çiftin bebekleri 11 Ocak Pazar günü dünyaya gözlerini açtı. Çift, oğullarına Sarp Marco ismini verdi. Hamilelik sürecini büyük bir heyecanla geçiren Özdemir'in bebeği, doğması gereken tarihten biraz daha erken davranarak ailesine sürpriz yaptı.

ERKEN DOĞUM YAPTI

35. haftasında dünyaya gelen Sarp Marco, anne ve babasına kavuşmak için biraz acele etti. Erken doğum haberi hayranlarını meraklandırsa da gelen ilk bilgiler yüreklere su serpti. Edinilen bilgiye göre; vaktinden önce doğmasına rağmen minik Sarp Marco'nun ve çiçeği burnunda anne Bestemsu Özdemir'in sağlık durumlarının gayet iyi olduğu öğrenildi.