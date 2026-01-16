Serenay Sarıkaya’nın evi olay oldu!

Geçtiğimiz aylarda bir mimarlık dergisi için kapılarını açan Serenay Sarıkaya'nın kendi zevkine göre dekore ettiği evi uzun süre gündem oldu. Sarıkaya'nın sıra dışı ve lüks evi, sadece Türkiye'de değil, farklı ülkelerde de hayranları tarafından yoğun ilgi görüp çok konuşuldu. Tasarımlarının bu denli ilgi görmesi üzerine hayranları, "Serenay mimarlığa mı başlıyor?" sorusunu sormaya başladı. Bir ödül törenine katılan Sarıkaya'ya muhabirler bu soruyu hatırlattı.

'ÇOK TİTİZ DAVRANDIM'

Ünlü oyuncu, "Tasarımlar sizin ilhamlarınız, dizayna doğru kayıyor musunuz?" sorusuna samimi bir yanıt verdi. Tasarım dünyasına giriş yapacağına dair bir planı olmadığını belirten Sarıkaya, süreci şu sözlerle anlattı: "İnsan bir kere ev yapınca sanırım çok titizleniyor. Ben de kendi zevkime göre bir ev yapmaya çalıştım. Evin mimarıyla evin son halini bir dergiyle paylaştık, o dergiyle başka başka ülkelerde paylaşıldı. Bununla ilgili bir planım yok."