Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur miras konusunda sessizliğini korudu!

Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur, önceki gün sabah saatlerinde Bebek'te görüntülendi. Gazetecileri görünce şaşıran ikili, bir pastanede kahvaltı yaptı. Pastane çıkışında soruları yanıtlayan anne-kız, vefat eden Ferdi Tayfur'un mal varlığının bölünmemesi ve bu nedenle mahkemelik olmaları hakkında, "Bu tarz şeyler konuşulmaz. Ayıp olur." dedi. Diğer sorulara yanıt vermeyen ikili, daha sonra orada bulunan bir notere girdi.

Haber: Aydın Hamza