Hande Erçel sessizliği seçti! Onur Güvenatam sorularına tek kelimelik yanıt verdi

Hande Erçel, Hakan Sabancı ile ayrılmasından sonra yapımcı Onur Güvenatam ile yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz haftalarda havaalanında objektiflere yansıyan Erçel, Güvenatam soruları karşısında, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha... O kadar yeni bir durum ki..." demişti. Erçel, önceki akşam katıldığı ödül gecesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Yeni sevgilisi Onur Güvenatam ile ilgili sorulara Erçel, "İyi akşamlar" demekle yetindi.

