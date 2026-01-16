PODCAST CANLI YAYIN

Boran Kuzum Amerikan rüyasını anlattı: Diziyi çektim ve hayallerimi yaşadım

Oyuncu Boran Kuzum, önceki gün Arnavutköy sahilinde yürürken görüntülendi. Amerika’da yer aldığı “Big Mistakes” dizisinin çekimlerinden döndüğünü ve Amerika’da geçen zaman hakkında konuşan oyuncu, “Amerika’da dizi çektik. Hayallerimi gerçekleştirdim. Yayınlanmasını heyecanla bekliyorum. Türkiye’ye de yeni geldim. Deniz kenarında memleket ile hasret gideriyorum” şeklinde konuştu.

