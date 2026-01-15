Hatice Şendil kameralara set çekti! Oğlu Can’ı yüzünü kapatarak muhabirlerden kaçırdı

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, geçtiğimiz gün oğlu Can ile birlikte Emirgan'da bir spor merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı. Oğlu Can'ın görüntülenmesini istemeyen Şendil, çıkışta çocuğunun yüzünü kapatarak muhabirlere "Daha sonra konuşalım arkadaşlar, iyi akşamlar" diyerek hızlıca aracına yöneldi. Annelik konusunda her zaman hassas tavrıyla bilinen Şendil'in bu davranışı, oğlunu kameralardan uzak tutma isteği olarak yorumlandı.

Haber: Aydın Hamza