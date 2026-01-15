Ebru Şahin alyansı unutunca ortalık karıştı!

Ebru Şahin, bir tiyatro oyunu izlemeye gitti. Spor tarzı ile beğeni toplayan oyuncu Şahin, gazeteciler ile sohbet etti. Alyansı parmağında olmadığı için kafaları karıştıran Şahin, açıklamalarda bulundu. Şahin, "Güzel gidiyor, her şey yolunda. Cedi'nin kendi temposu var benim kendi tempom var. Böyle idare ediyoruz" dedi. Muhabirin, "Sizi ilk defa yalnız gördük" sözleri üzerine Şahin, "Aslında ben hep davetlere yalnız katılmak zorunda kalıyorum. O hep çalıştığı için ve yurt dışında... Cedi alyans takıyor, aksi gibi bugün de ben unuttum. Dün geldiğim için biraz aceleyle... Hatta yolda dedim 'kesin şimdi bunu boş görüp, oradan bir laf falan çıkar' diye" şeklinde konuştu.

