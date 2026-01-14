Samimi sahnelere tepki gecikmedi: ‘Ben sadece işimi yaptım’

Bergüzar Korel, önceki gün Kadıköy'de bir tiyatro oyununu izlemeye geldi. Gazetecilerle sohbet eden Korel, ana akım bir projede yer alıp almayacağı ile ilgili, "Bu sene geçti artık... Önümüzdeki sezona bakacağız" ifadelerini kullandı. Dijital bir platformda yer aldığı dizideki samimi sahnelerin gündem olması hakkında konuşan Korel, "Hiç gündem olacak bir durum yok. Ben işim neyse onu yaptım. Bu konuyu daha da fazla konuşmayalım" diyerek tiyatro oyununu izlemeye girdi.

