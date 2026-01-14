Muhabirlerden saklanmanın yolu açıkladı: 'Gözlük çok tanınmaz yapıyor'

Tuğba Coşkun, önceki gün Bebek'teydi. Soğuk havaya aldırış etmeden yürüyüş yapan Coşkun, "Tanıyamadınız değil mi? Ben de tanıyamazdım. Gözlük çok tanınmaz yapıyor" diyerek güldü. Coşkun, kısa süreli sohbetin ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

Haber: Aydın Hamza