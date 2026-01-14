Kuruluş Orhan’da yeni dönem başlıyor!

ATV'nin fenomen dizisi "Kuruluş Orhan"da bir dönem kapanıyor, yeni bir dönem başlıyor. Bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Kayı obası bir yanda Bursa'nın fethiyle bayram ederken, diğer yanda Osman Bey'in devasız hastalığının hüznünü yaşar. Orhan Bey, babası son nefesini vermeden önce fetih müjdesini ona ulaştırır. Osman Bey, avucunda Bursa toprağıyla; ardında gözü yaşlı bir ahali ve büyük bir dava bırakarak ebediyete irtihal eder.

BİR DEVRİN KAPANIŞI

Düşmanlarının bile saygıyla andığı Osman Bey son yolculuğuna uğurlanırken Orhan Bey de babasıyla birlikte çocukluğunu ve ilk gençliğini geride bırakır. Ancak bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Artık devlet Orhan Bey'indir. Kızılelma yolunda durmaksızın ilerleyecek olan Orhan Bey'in sıradaki hedefi neresi olacaktır?

"Kuruluş Orhan" bu akşam yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Zaferle yasın, ihanet ve sadakatin iç içe geçtiği bölüm tanıtımları Kuruluş Orhan'da yeni dönemin habercisi oldu.