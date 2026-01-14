İki aylık anne İrem Helvacıoğlu boşanıyor!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te iş insanı Ural Kaspar ile görkemli bir düğünle evlenmişti. İlişkilerindeki iniş çıkışlara rağmen evliliklerini sürdüren çift, 2025 yılı içinde bebek müjdesi vererek sevenlerini sevince boğmuştu. Kızları Sora, 15 Ekim 2025'te dünyaya gelmişti. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Kasım 2025 itibarıyla kulislerde, çiftin anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı yönünde iddialar dolaşmaya başlamıştı.

BAŞKASIYLA YAKINLAŞTI!

Ortaya atılan yeni iddialar ise magazin basınında geniş yankı uyandırdı. Çift, evleri ayırdı. Hatta Kaspar'ın, sahibi olduğu kafenin karşısında bir daire tuttuğu öğrenildi. Helvacıoğlu ve Kaspar'ın ayrılmasının sebebi olarak ise; Kaspar'ın bir kafede başka bir kadınla yakınlaşması oldu. Söz konusu kişinin kimliğinin ve sosyal medya hesabının da bilindiği ileri sürüldü. Öte yandan, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam etmesi ve birlikte olan fotoğrafları kaldırmamış olmaları da dikkat çekti.



