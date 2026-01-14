İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasında sular durulmuyor

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Baba ve kız arasında bir süredir devam eden soğuk savaş, bu kez adliye koridorlarına taşındı. Bodrum'da yaşandığı öne sürülen "kumanda fırlatma" olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim Tatlıses, ifade vermek üzere adliyeye gitti. Ünlü sanatçının, mahkeme huzurunda kızı Dilan Çıtak'tan şikayetçi olduğu öğrenildi. Ünlü türkücü, ifadesinin hemen ardından Rusya'daki konseri için yola çıktı.

