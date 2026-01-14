"A.B.İ.” yeni bölümleri ile her salı saat 20.00’de ATV’de

ATV'nin 2026'ya damga vurmaya hazırlanan dizisi "A.B.İ.", dün akşam ilk bölümü ile ekrana geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun "Cerrah Doğan", Afra Saraçoğlu'nun "Avukat Çağla" karakteri ile başrolleri paylaştığı dizi izleyenleri ekrana kilitledi. Hayattaki en zor sınavı ailesine karşı olan Doğan'ın hikayesi çok beğenildi. Bölüm, yayın gecesi boyunca sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Dizi için sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapılırken, Türkiye gündeminde de üst sıralarda yer aldı. Sosyal medyada, "Sen neymişsin be A.B.İ", "Özlemişiz seni Kenan A.B.İ.", "Karadayı ve Ezel'den sonra yeni efsane" ve "Beğendik A.B.İ." gibi yorumlar peş peşe geldi.

"A.B.İ." ilk bölümüyle ekranlarda fırtınalar estirdi. Sosyal medya yıkıldı, beğeniler ve yorumlar peş peşe geldi