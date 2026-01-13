Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu pilot oldu! Kokpit pozuyla sosyal medya yıkıldı

Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, unvanlarına bir yenisini daha ekledi. Üç çocuk annesi Sarıoğlu sorumlu kaptan pilot oldu.



ÇOK HAVALI

A330 kaptanı olan Sarıoğlu, kıtalararası uçmaya başladı. ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan bir fotoğraf paylaştı. Kokpitteki fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Yağmur kaptanın bu havalı fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Sarıoğlu'nun Fransız markası olan saati 603 bin TL, yüzüğü 454 bin TL, çiçekli bilekliği 200 bin TL, çivi bilekliği 605 bin liraydı. Sosyal medya kullanıcıları "Yağmur kaptan parayı takıya yatırıyor" dedi.

Haber: Aydın Hamza