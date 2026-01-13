Hande Soral ve İsmail Demirci karı fırsat bildi: Oğullarıyla karın tadını çıkardılar!

Güzel oyuncu Hande Soral ile eşi İsmail Demirci İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışını fırsat bildi. Oğulları Ali'yle birlikte villalarının bahçesine çıktı. Kardanadam yapıp kar topu oynayan Demirci Ailesi, bol bol fotoğraf çektirdi. Hande Soral, mutluluk dolu kareleri sosyal medya hesabından servis etti. Kareler kısa sürede sosyal medyanın zirvesine yerleşti. Hande Soral, "Oğlum Ali ile bol bol kartopu oynadık. Çok mutlu oldu" diye konuştu.

