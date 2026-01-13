Altın Küre’de Gazze mesajı: Saja Kilani siyah elbisesiyle sessiz çığlık attı

Sinema ve televizyon dünyasının beklediği Altın Küre Ödül Töreni (Golden Globe) ABD'nin Beverly Hills kentinde yapıldı. Dünyaca ünlü isimler birbirinden iddialı kıyafetlerle kırmızı halıda boy gösterdi. Kimi dekolteleri kimi takıları ile dikkat çekti. Ancak biri vardı ki kıyafetiyle mesaj verdi. Filistinli oyuncu Saja Kilani, Gazze'deki acıyı simsiyah bir elbise ile törene taşıdı.

SÜRGÜNÜN NAKIŞLARI

Kilani, törene "Hind Rajab'ın Sesi" dizisinin yıldızı olarak katıldı. Geleneksel Filistin thobesinden esinlenerek özel tasarım siyah bir elbise giyindi. Elbise Filistin'in yüzyıllardır süregelen nakışlarıyla işlendi. Nakışların yerinden edilme, sürgün ve acıyı temsil ettiği belirtildi. Kilani'nin elbisesinde, kolyeyi andıran tatreez işlemeleri yaka kısmında yer aldı. Kilani "Doğduğum topraklardaki bugün benimle kırmızı halıda" dedi.

ROZETLİ PROTESTO

Bu arada ABD'de ICE polislerinin, göçmenlere yönelik şiddeti de törende protesto edildi. Polisin göçmen bir kadını aracında silahla vurmasına ünlüler tepki gösterdi. Yakalarına siyah beyaz rozetler taktı. Rozetlerde "ICE dışarı" ve "İyi ol" gibi sloganlar yer aldı.



Klani, katil İsrail tarafından öldürülen Filistinli bir kız çocuğunun gerçek hikayesini anlatan "Hind Rajab'ın Sesi" filminde başrol oynuyor. Kilani, Filistin Kızılayı'nda gönüllü olarak çalışan ve Hind'in son saatlerinde onunla telefonda kalan Rana Faqih'i canlandırıyor.

George Clooney, törene eşi Amal ile katıldı. Kısa bir süre önce Fransa vatandaşlığı alan ünlü isim, gazetecileri Fransızca selamladı...

Jennifer Lopez, Stéphane Rolland imzalı transparan vintage elbisesiyle göz kamaştırdı.



SİNEMA

Drama Dalında En İyi Film: Hamnet

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

En İyi Yabancı Film: The Secret Agent

En İyi Senaryo: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley (Hamnet)

En İyi Erkek Oyuncu: Wagner Moura (The Secret Agent)

TELEVİZYON

En İyi Televizyon Draması: The Pitt

En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi: Adolescence

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Rhea Seehorn (Pluribus)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Noah Wyle (The Pitt)

Haber: Aydın Hamza