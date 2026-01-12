Ünlü isimler Sevil Uçar ve Fatih Dağ'ın düğünde buluştu

İş ve sanat dünyasının ünlü isimleri İstanbul'daki bir düğünde buluştu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Cem Belevi, Sinan Özen, Turgut Tunçalp, Hakan Gürsoy ve Abidin Yerebakan gibi ünlü isimler, Kuruçeşme'de Sevil Uçar ve Fatih Dağ'ın düğün törenine katıldı.

