Güzel oyuncu Türkü Su Demirel Beşiktaş'ın file bekçisi ile kameralara yakalandı

Güzel oyuncu Türkü Su Demirel, Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin ile önceki gün Kuruçeşme'de kol kola görüntülendi. Sabaha karşı saat 05.00'da Kuruçeşme'de bir mekana giriş yaparken görüntülenen ikili, flaşların patlamasıyla beraber adeta şaşkına döndü. Futbolcu yüzünü saklamaya çalışsa da başarılı olamadı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan ikili, teşekkür ederek hızlıca mekana giriş yaptı.

