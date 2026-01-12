Genç oyuncu Gamze Topuz geç saatlerde Celil Nalçakan’ın evinden paylaşım yaptı

Oyuncu Gamze Topuz ile meslektaşı Celil Nalçakan, önceki gün Bebek'te bir mekânın kapısında el ele görüntülendi. İkilinin bu halleri objektiflere yansıdı. Kendilerini görüntüleyen muhabirleri fark eden Celil Nalçakan, gazetecileri yanına çağırdı. "20 yıllık arkadaşım, uzaktan neden çekiyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Gamze Topuz ise sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Öte yandan Gamze Topuz'un gece geç saatlerde Celil Nalçakan'ın evinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.

