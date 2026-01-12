PODCAST CANLI YAYIN

Diva çılgına döndü! ''Ne çekiyorsunuz. Burnumun dibine kadar giriyorsunuz'

Diva Bülent Ersoy, önceki akşam bir düğüne katıldı. VIP aracından indiği sırada görüntü alan gazetecilere sinirlenen Ersoy, bir anda çılgına döndü. Diva, gazetecilere ''Ne çekiyorsunuz. Burnumun dibine kadar giriyorsunuz'' diyerek bağırdı.

