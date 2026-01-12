A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu yeni rolünü anlattı

Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizide Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Şahin Kendirci, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Ardıl Zümrüt, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi oyuncular var.

ATV'de izleyici ile buluşmak için gün sayan 'A.B.İ.' dizisinde Doğan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, rolünü anlattı. Kenan İmirzalıoğlu, dizide hayat verdiği Doğan karakteri için şunları söyledi. "Doğan, ailesinden uzak durarak ayakta kalmayı öğrenmiş bir adam. Sessiz bir hayat kurduğunu sanırken, İstanbul'a dönüşü onu kaçtığını düşündüğü geçmişle yeniden yüzleştiriyor" ifadelerini kullandı. A.B.İ. projesine dair değerlendirmelerde bulunan Kenan İmirzalıoğlu, dizinin gerçeklik duygusuna dikkat çekti. "Bu topraklarda yaşanmış gerçek bir aile hikâyesi…" sözleriyle projenin güçlü ve sahici dünyasını vurguladı.