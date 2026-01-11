'Aynı Yağmur Altında' dizisiyle Ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar 'Fazilet' karakterinin anlattı
ATV’nin yeni sezon bombası ‘Aynı Yağmur Altında’ ile ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, yeni projesi ve Fazilet karakteri hakkında ilk kez konuştu. Avşar Kızı, “Oynamadığım rol kalmadı ama bu başka” dedi.
Giriş Tarihi:
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayan ve sezonun en iddialı yapımı olarak gösterilen "Aynı Yağmur Altında", Hülya Avşar'ı bambaşka bir rolle yeniden evlerimize konuk edecek. Projenin hazırlık süreci büyük bir titizlikle devam ederken, Hülya Avşar yeni dizisiyle ilgili ilk kez konuştu. Avşar, canlandıracağı karakterin kariyerinde bambaşka bir noktada duracağını vurguladı. Sosyal medyada ve magazin kulislerinde büyük heyecan yaratan bu dönüşle ilgili samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, heyecanını şu sözlerle paylaştı: "Ben de ilk defa böyle bir rolde oynadığım için çok mutluyum. Yani artık Türk sinemasında ya da dizilerde oynamadığım rol neredeyse kalmadı. Bu beni de çok heyecanlandırıyor. Çok da keyifliyim"