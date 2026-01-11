Afra Saraçoğlu “A.B.İ.” dizisindeki karakterini anlattı

ATV'de izleyici ile buluşmak için gün sayan, yapımına OGM PICTURES'ın imza attığı 'A.B.İ.' dizisinde 'Çağla' karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Afra Saraçoğlu, yeni projesini ve rolünü anlattı. Yetenekli oyuncu, dizide hayat verdiği Çağla karakteri için, "Çağla, yaralarının etrafında kendisini ve ailesini korumaya çalışan genç bir kadın. Çok katmanlı bir karakter ve değişime çok açık. Ben de seçimleriyle hangi yöne gideceğini görmeyi bekliyorum" dedi. Dizinin güçlü aile temasına da değinen Saraçoğlu, "Ailenin hem gücümüz hem de güçsüzlüğümüz olduğunu izleyecekler" ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ KADRO!

Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimlerin yer aldığı A.B.İ., etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile Salı akşamı atv'de.



Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, dizide "Cerrah Doğan Hancıoğlu" karakteri ile karşımıza çıkacak. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun fanları diziyi merakla bekliyor.