Demet Akalın ve Okan Kurt, önceki gün bir markanın lansmanına katıldı. Gazetecilerle sohbet eden Akalın, Kurt'un İtalya'daki evinin sırrını merak ettiğini söyledi. Popçu, "Senede 3-4 kere İtalya'ya gidiyoruz. 2000'lerde Okan'ın okuduğu zamanlarda Milano'da bir evi varmış, oraya müze gibi geziyoruz her defasında... Bizimkisi 'Ah bu ev' diyor. Ben de diyorum ki, 'O evde sen kimle yaşadın, nasıl bir kızdı?', Okan da 'Vallahi kimseyle yaşamadım tek başıma yaşadım' dedi hep" ifadesini kullandı.

