Burak Deniz'in iki kere beraat aldığı dava üst mahkemeye taşındı

Burak Deniz, önceki gün bir ödül töreninde görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Deniz, samimi açıklamalarda bulundu. Muhabirlerin, "Nilperi Şahinkaya ile bir davanız vardı. Şimdide bir üst mahkemeye sunuldu'' sözleri üzerine Deniz, "Yıllar geçti üstünden, 2 kez de beraat aldım. Evet uzatılmış, hala dava sürecindeyiz" şeklinde konuştu. "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi; "Şu an işime odaklandım. Bahane üretip topu oraya atıyormuşum gibi görünmesin, gerçekten çok yoğunum. Bir de bu işler kısmet" şeklinde konuştu.



NE OLMUŞTU?

Şahinkaya, 2022'de Burak Deniz'in Adana'da bulundukları günlerde bir mekânda kendisine ve eski sevgilisi Emre Yusufi'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğunu belirterek dava açmıştı.

Deniz, iş hayatında hareketli bir döneme girdi.