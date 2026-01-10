A.B.İ. dizisinin sevilen karakteri Behram: 'Bu diziyi senaryosu için kabul ettim'

ATV'de izleyiciyle buluşmak için gün sayan, yapımına OGM PICTURES'ın imza attığı 'A.B.İ.' dizisinde Behram karakteriyle ekranlara dönmeye hazırlanan Diren Polatoğulları, yeni projesini ve rolünü anlattı. Bu rolü kabul ederken kendisini en çok etkileyen unsurlardan bahseden Polatoğulları, "Bu rolü kabul ederken beni en çok etkileyen şeylerden biri senaryo oldu. Senaryonun çok iyi bir üslubu ve kimliği vardı. Tabii ki bir de yapım şirketimiz. Zaten uzun yıllardır bir aradayız, çok iyi anlaşıyoruz, birbirimizi seviyoruz. Oyuncu kadrosu da gayet iyi, hepsi çok sevdiğim arkadaşlarım" dedi.

ALTYAPISI ÇOK KUVVETLİ

Canlandırdığı karaktere dair de ipuçları veren oyuncu, "Yaşayan ve derin bir karakter. Hisli ve altyapısı çok kuvvetli, o yüzden çok spoiler vermeyeyim" sözleriyle Behram'ı anlattı. Ünlü oyuncu, "Çok sürpriz var. O yüzden salı günü ekranlarda görüşüyoruz demek istiyorum" cümleleriyle izleyicinin merakını artırdı.

Kenan İmirzalıoğlu, "Genel Cerrah Doğan" rolüyle karşımıza çıkacak. "A.B.İ.", etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile Salı akşamı atv'de... Polatlıoğulları'ndan 'A.B.İ.'ye dair ipuçları! Afra Saraçoğlu, dizide "Avukat Çağla" karakterine hayat veriyor.