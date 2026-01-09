Ünlü sanatçı tarzıyla da çok beğenildi

Funda Arar, önceki gün Beyoğlu'nda bir açılışa katıldı. Fit haliyle dikkat çeken şarkıcı, "Hem spor yapıyorum hem de yediklerime dikkat ediyorum. O yüzden biraz fitim, hayatımda hamur hiç yok" diye cevap verdi. Yeni saçlarıu hakkında da konuşan Arar, "Saçlar artık kumrala döndü, sarı mazide kaldı. Sarı saçı yakıştıran da ve yakıştırmayan da oldu" dedi.

Haber: Aydın Hamza