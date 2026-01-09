Siyahlara bürünen Şener Şen tedbiri aldı

Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Bir süredir ortalarda gözükmeyen 84 yaşındaki sanatçının, hem tanınmamak hem de son dönemde artan virüse karşı maske taktığı görüldü. Şapkayla kendisini gizleyen Şen, bir süre Cihangir turu yaptı.

