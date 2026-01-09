Havalimanında yakalandılar! Aşk yolcuları Barcelona'ya gidiyor

Sefo, önceki gün sosyal medya fenomeni İrem Yalçınkaya ile birlikte yurtdışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Bir dönem şarkıcı Emircan İğrek ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Yalçınkaya'nın, bu kez Sefo ile aşk yaşadığı ve bir süredir birlikte oldukları öğrenildi. Havalimanında muhabirlerin "Hayırlı olsun" sözleriyle yönelttiği sorulara Sefo, kısa bir yanıt vererek "Algı yapmayalım lütfen" demekle yetindi. Ayaküstü yapılan sohbetin ardından havalimanından ayrılan çiftin, tatil için Barcelona'yı tercih ettiği öğrenildi.

