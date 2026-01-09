“Aynı Yağmur Altında” çok yakında ATV izleyicisi ile buluşacak

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının efsane isimlerinden Hülya Avşar, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Aynı Yağmur Altında" dizisiyle geri dönüyor. Daha yayınlanmadan büyük merak uyandıran projede Avşar, güçlü ve iddialı bir karakterle seyirci karşısına çıkacak. Ünlü sanatçı, önceki gün dizinin setinden ve hazırlık sürecinden paylaştığı karelerle hayranlarını heyecanlandırdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan bu paylaşım, sosyal medyada gündem olurken "Hülya Avşar yine iddialı geliyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler